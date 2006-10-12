«Новая газета» опубликовала последнюю статью Политковской о пытках в Чечне

Сегодня российская «Новая газета» опубликовала незаконченный материал убитой журналистки Анны Политковской о пытках в Чечне.

Материал под названием «Назначаю тебя террористом» А.Политковская готовила для выпуска газеты 9 октября и проананосировала его в прямом эфире радио «Свобода» 5 октября – за два дня до своей гибели.

В подготовленной статье речь идет о так называемых «террористических» судебных делах, когда в терроризме обвиняются не реальные террористы, а назначенные.

«Практика «назначения в террористы» не просто вытеснила к 2006 году какую-либо истинную антитеррористическую борьбу, она сама по себе стала воспроизводить желающих мстить – потенциальных террористов. Когда прокуратура и суды работают не ради закона и наказания виноватых, а на политический заказ и в погоне за приятной Кремлю антитеррористической отчетностью, уголовные дела пекутся как блины», - писала в начале своей статьи А.Политковская.

В своем материале она приводит свидетельские показания некоего Беслана ГАДАЕВА, арестованного в начале августа в Крыму и выданного Украиной России. В письме от 29 августа на имя А.Политковской Б.ГАДАЕВ рассказывает о пытках, которые применялись к нему в РОВД Грозненского (сельского) района физического и морального характера.

Сегодня «Новая газета» также опубликовала снимки с одного из последних видеоматериалов, полученных А.Политковской, которые также свидетельствуют о пытках в Чечене, применяемых так называемыми «кадыровцами» (сотрудниками правоохранительных органов по имени премьера Чеченской республики Рамзана КАДЫРОВА – УНИАН).

«Дела «назначенных в террористы» - это то поле, где лоб в лоб сталкиваются два идеологических подхода к тому, что происходит в зоне «контртеррористической операции на Северном Кавказе»: мы законом боремся с беззаконием? Или мы лупим «нашим» беззаконием по «их»?… Результат такого «назначения в террористы» - рост числа, не желающих с этим мириться», - написала А.Политковская в своем последнем материале.

Как сообщал УНИАН, А.Политковская была застрелена 7 октября в подъезде своего дома в Москве.

Прокуратура России проводит расследование убийства, выдвигая несколько версий, одной из главных называется версия о том, что убийство могли совершить противники премьера Чечени Р.КАДЫРОВА для борьбы с ними. В то же время журналисты «Новой газеты» считают вероятной и другую версию – о том, что убийство могло быть совершено по приказу Р.КАДЫРОВА из мести.