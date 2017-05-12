Трамп создал комиссию по расследованию нарушений на выборах
Комиссия должна будет тщательно изучить проблемы, касающиеся процесса регистрации избирателей и голосования на федеральных выборах.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании комиссии по расследованию нарушений на выборах.
Об этом сообщает Голос Америки.
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Ранее он заявлял, что на прошлогодних президентских выборах миллионы людей проголосовали нелегально, и именно поэтому он проиграл по общему количеству голосов избирателей. Однако доказательств в поддержку своих слов президент тогда не представил.
Председателем комиссии назначен вице-президент Майк Пенс, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
Комиссия должна будет тщательно изучить проблемы, касающиеся процесса регистрации избирателей и голосования на федеральных выборах.
Представители Белого дома сообщали о том, что комиссия проведет анализ заявлений о нарушениях при регистрации и проведении голосования по всей стране во время прошлогодних президентских выборов.
Ранее сегодня Трамп заявил, что хотел бы знать, вмешивалась ли Россия в американские президентские выборы, однако настаивает, что никакого сговора между ним и РФ не было.