Директор ФБР перед увольнением хотел расширить расследование по России – Reuters
Увольнение Коми с должности директора ФБР спровоцировало шквал критики со стороны многих конгрессменов.
Директор ФБР Джеймс Коми за несколько дней до увольнения стремился расширить расследование относительно возможного сговора между командой нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и Россией для вмешательства в 2016 году в выборы президента США.
Об этом агентству Reuters сообщил в среду источник в Конгрессе.
Увольнение Коми с должности директора ФБР спровоцировало шквал критики со стороны многих демократических конгрессменов, а также некоторых представителей Республиканской партии. Администрация Трампа обвинила Коми в «жестокости» на работе и возразила, что его увольнение связано с расследованием ФБР по России.
Трамп, который в среду встретился с министром иностранных дел России в Белом доме, набросился на критиков, назвав демократов «фальшивыми лицемерами».
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Демократы ужесточили обвинение по увольнению Коми, потребовав независимого расследования вероятного вмешательства России в выборы.
Источник в Конгрессе, знакомый с ситуацией, заявил, что Коми сообщил законодателям в течение последних нескольких дней о направлении просьбы в Министерство юстиции относительно выделения дополнительных ресурсов – в основном, по увеличению штата для расследования российского вмешательства. Коми проинформировал законодателей об этой просьбе после заседания комитета Сената по вопросам разведки, что проводит свое собственное расследование и попросил ФБР ускорить исследования этого вопроса.
Как сообщал УНИАН, Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.