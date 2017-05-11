Директор ФБР перед увольнением хотел расширить расследование по России – Reuters

Директор ФБР Джеймс Коми за несколько дней до увольнения стремился расширить расследование относительно возможного сговора между командой нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и Россией для вмешательства в 2016 году в выборы президента США.

Об этом агентству Reuters сообщил в среду источник в Конгрессе.

Увольнение Коми с должности директора ФБР спровоцировало шквал критики со стороны многих демократических конгрессменов, а также некоторых представителей Республиканской партии. Администрация Трампа обвинила Коми в «жестокости» на работе и возразила, что его увольнение связано с расследованием ФБР по России.

Трамп, который в среду встретился с министром иностранных дел России в Белом доме, набросился на критиков, назвав демократов «фальшивыми лицемерами».

Читайте также"Они мне еще спасибо скажут" - Трамп об увольнении главы ФБР

Демократы ужесточили обвинение по увольнению Коми, потребовав независимого расследования вероятного вмешательства России в выборы.

Источник в Конгрессе, знакомый с ситуацией, заявил, что Коми сообщил законодателям в течение последних нескольких дней о направлении просьбы в Министерство юстиции относительно выделения дополнительных ресурсов – в основном, по увеличению штата для расследования российского вмешательства. Коми проинформировал законодателей об этой просьбе после заседания комитета Сената по вопросам разведки, что проводит свое собственное расследование и попросил ФБР ускорить исследования этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.