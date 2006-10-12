Умер самый старый житель Кубы (фото)

Самый старый житель Кубы Бенито Мартинес Аброган умер в возрасте, как считают, 126 лет, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

Врачи в кубинском городе Сьего де Авила сообщили, что Б.М.Аброган умер в реанимации местного госпиталя.

Согласно его документам, он родился на Гаити в 1880 году и переехал на Кубу в 1925 году, чтобы работать на плантации сахарного тростника.

Б.М.Аброган был членом Клуба 120, основанного личными врачами Фиделя КАСТРО для популяризации здорового образа жизни среди кубинцев старшего возраста.