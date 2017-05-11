В Москве задержали активистов, которые несли в прокуратуру петицию в защиту чеченских геев

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых активистов, в том числе гражданина Италии, которые несли в приемную генеральной прокуратуры РФ петицию с требованием проверить информацию об убийствах и задержаниях чеченских гомосексуалов, передает Русская служба Би-би-си.

В руках активисты несли пустые ящики, призванные символизировать собранные в интернете подписи. Полиция объяснила им, что расценивает их действия как несанкционированную акцию.

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На платформе change.org петицию в защиту чеченских геев подписали 396 тысяч человек. В сумме же, по словам авторов обращения, на различных онлайн-платформах петиция собрала около 2 миллионов подписей со всего мира. В генпрокуратуру они несли распечатанную версию петиции.

Напомним, впервые информация о том, в Чечне были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях, появилась в российской "Новой газете" в начале апреля. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

По словам сотрудников издания, вся информация вместе с именами жертв была передана в Следственный комитет России и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, а затем и сам глава республики Рамзан Кадыров опровергли как обвинения в преследованиях, пытках и убийствах геев, так и сам факт присутствия гомосексуалов в республике. По словам чеченских властей, в полицию не поступило ни одного заявления от пострадавших.

В начале мая ситуацию впервые публично прокомментировал Владимир Путин. Он пообещал обсудить с генпрокурором и главой МВД ситуацию с "людьми нетрадиционной сексуальной ориентации" в Чечне. Это произошло после того, как канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с Путиным попросила его повлиять на ситуацию.