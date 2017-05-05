"Признание Путиным геев в Чечне": Кадыров резко изменил риторику

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство республики готово взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации», - сказал Кадыров.

Он добавил, что заявлений о фактах притеснения, применения насилия в отношении лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией до сих пор не поступало.

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Напомним, президент России Владимир Путин дал обещание уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором России Юрием Чайкой и главой МВД проблему прав геев на Северном Кавказе.

Ранее Кадыров заявил, что «самый лучший способ вести здоровый образ жизни - правильная ориентация». «Нас всевышний создал мужчинами, женщинами, животными - и где написано в религии или везде, что за кошку надо выйти замуж? Или оставить свое наследство кошке? Это нетрадиционные, психически ненормальные вещи, мы этого не понимаем», - заявил Кадыров.

Он добавил, что в Чечне таких людей отправляли бы в психбольницы.