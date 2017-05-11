Сирийские повстанцы освободили от ИГИЛ город Табка и крупнейшую в стране дамбу – СМИ

Поддерживаемые США сирийские повстанцы в среду, 10 мая, выбили боевиков "Исламского государства" (ИГ) из города Табка, что к западу от Ракки.

Как сообщает DW.com со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, они также захватили контролируемую до этого исламистами крупнейшую в стране плотину. Дамба играет важную роль в обеспечении Сирии электроэнергией и ирригации долины реки Евфрат.

Читайте такжеСирийские повстанцы начали эвакуацию из Дамаска

Представитель "Демократических сил Сирии" (SDF), которые теперь контролируют Табку, заверил, что город "полностью освобожден" от исламистов, однако продолжается зачистка территории от боевиков, которые могли укрыться. Бои за этот город продолжались несколько недель. Табку бомбила американская авиация.

"Демократические силы Сирии" состоят преимущественно из курдских, но также арабских отрядов. Как сообщалось, накануне администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить курдским отрядам новые вооружения ради ускорения освобождения Ракки от сил ИГ. Ракка является твердыней ИГ в Сирии и столицей так называемого "халифата". Освобождение города является необходимым для победы над террористической организацией.