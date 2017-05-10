Анкара назвала "неприемлемым" вооружение сирийских курдов Пентагоном

В Турции остро отреагировали на решение Соединенных Штатов Америки предоставить оружие сирийским курдам из "Отрядов народной самообороны" (YPG). Вице-премьер-министр Турции Нуреттин Джаникли заявил, что такой шаг Вашингтона является "неприемлемым". "От такой политики не выиграет никто. Мы ожидаем, что эта ошибка будет исправлена", - подчеркнул Джаникли в среду, 10 мая, сообщает DW.

Читайте такжеООН: Турция массово нарушает права курдов

Накануне, 9 мая, администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить сирийским курдам из отрядов YPG стрелковое оружие, пулеметы, бронированные автомобили, боеприпасы и другое военное оборудование. В Пентагоне объяснили это решение тем, что YPG является единственной наземной силой в Сирии, которая способна освободить город Ракку от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Операция по освобождению Ракки от ИГ началась 6 ноября 2016 года. Одной из основных сил в альянсе "Демократические силы Сирии", который ведет бои против исламистов за освобождение города, есть курдские "Отряды народной самообороны". США рассматривают курдские отряды в качестве эффективных союзников в борьбе с исламистами на севере и востоке Сирии.