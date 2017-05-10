Трамп уволил главу ФБР не из-за расследования влияния России на выборы - вице-президент США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявил, что решение президента США Дональда Трампа уволить главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми не связано с расследованием возможного российского вмешательства в выборы президента страны в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

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Как заявил Пенс, Коми уволили, чтобы восстановить доверие к правоохранительному органу. "Это не касалось именно этого вопроса", - ответил Пенс журналистам на вопрос, связано ли решение Трампа уволить Коми с расследованием российского вмешательства в президентские выборы.

"Президент прибегнул к твердому и решительному руководству, чтобы сделать безопасность и охрану американского народа первоочередной", - подчеркнул Пенс.

Как сообщал УНИАН, 9 мая Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.