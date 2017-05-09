Минус одна звезда: художник Бэнкси изобразил "брексит" на флаге ЕС (фото)
02:33, 09 мая 2017Мир
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Изображения граффити появились в аккаунте Instagram Бэнкси.
Бэнкси убрал из флага одну звезду / instagram.com/banksy
Известный уличный художник Бэнкси изобразил флаг ЕС без одной звезды. На рисунке граффити, который появился на одном из зданий в английском городе Довер, изображен рабочий, который отбивает одну из звезд европейского флага.
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Как передает Euronews, город, который традиционно символизирует связь между Англией и континентальной Европой, во время кампании по “Брекситу” выступал за выход Соединенного Королевства из ЕС.
Изображение этого граффити появилось в аккаунте Instagram Бэнкси, а его представитель подтвердил, что работа принадлежит именно художнику.
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