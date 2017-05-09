Минус одна звезда: художник Бэнкси изобразил "брексит" на флаге ЕС (фото)

Известный уличный художник Бэнкси изобразил флаг ЕС без одной звезды. На рисунке граффити, который появился на одном из зданий в английском городе Довер, изображен рабочий, который отбивает одну из звезд европейского флага.

Читайте такжеЕвропа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после "брексита" - The Guardian

Как передает Euronews, город, который традиционно символизирует связь между Англией и континентальной Европой, во время кампании по “Брекситу” выступал за выход Соединенного Королевства из ЕС.

Изображение этого граффити появилось в аккаунте Instagram Бэнкси, а его представитель подтвердил, что работа принадлежит именно художнику.

Dover, England. Сообщение, распространенный Banksy (@banksy) Тра 7, 2017 в 6:40 PDT