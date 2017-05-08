Путин навестил бывшего резидента КГБ в Дрездене, под началом которого работал
Бывшему начальнику Путина исполнилось 90 лет.
Президент России Владимир Путин навестил бывшего представителя Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеДруг Путина выходит из тени в Украине - Financial Times
Путин лично приехал в гости к Матвееву, который проживает в московском районе Жулебино, и поздравил его с 90-летием.
Вместе с президентом в гости к Матвееву приехали его коллеги по работе в ГДР - Николай Токарев, который в настоящее время возглавляет компанию «Транснефть», и Сергей Чемезовов, который руководит «Ростехом».
В качестве подарка Путин вручил Матвееву часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.
Как сообщал УНИАН, недавно Путин подписал закон, освобождающий от налогов его соратников-олигархов, попавших под санкции.