Путин навестил бывшего резидента КГБ в Дрездене, под началом которого работал

Президент России Владимир Путин навестил бывшего представителя Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене, сообщает РИА Новости.

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Путин лично приехал в гости к Матвееву, который проживает в московском районе Жулебино, и поздравил его с 90-летием.

Вместе с президентом в гости к Матвееву приехали его коллеги по работе в ГДР - Николай Токарев, который в настоящее время возглавляет компанию «Транснефть», и Сергей Чемезовов, который руководит «Ростехом».

В качестве подарка Путин вручил Матвееву часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Как сообщал УНИАН, недавно Путин подписал закон, освобождающий от налогов его соратников-олигархов, попавших под санкции.