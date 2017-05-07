Закрылось большинство участков на выборах президента Франции: Макрон лидирует на заморских территориях

Во Франции в ходе второго тура выборов президента страны, в котором соревнуются независимый кандидат Эммануэль Макрон и представитель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, закрылось большинство избирательных участков, кроме крупных городов.

Независимый кандидат Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские взгляды, лидирует на заморских территориях, где уже завершилось голосование на выборах президента Франции.

Об этом сообщает сайт телеканала France24.

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В 19:00 по местному времени (в 20:00 по Киеву) почти по всей территории Франции закрылись избирательные участки, кроме крупных городов, где участки закроются в 20:00.

Также сообщается, что ультраправый кандидат Марин Ле Пен всего за несколько часов до объявления результатов второго тура выборов прибыла в свой главный штаб в Париже.

Как сообщал УНИАН, в первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, независимый кандидат Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские взгляды, набрал 24,01%, а его соперница, представитель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,3% голосов избирателей.

Ожидается, что первые результаты второго тура начнут объявлять ориентировочно в 20:00 по парижскому времени (в 21:00 по Киеву).