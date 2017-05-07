Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции (фоторепортаж)

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сегодня утром проголосовали на своих избирательных участках. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон голосовал вместе с женой в небольшом городке Ле Туке. Прежде чем идти голосовать, кандидат долго приветствовал толпу, собравшуюся перед его домом.

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Марин Ле Пен также голосовала в департаменте Па-де-Кале, но в городке Энен-Бомон.

Как известно, во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон в преддверии второго тура увеличил отрыв от Ле Пен.