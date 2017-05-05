Польский суд разрешил депортацию австрийца, подозреваемого в преступлениях на Донбассе

25-летний Беньямин Ф., которого подозревают в совершении военных преступлений на Донбассе, будет выдан Австрии. Такое решение в четверг, 4 мая, принял окружной суд Люблина, сообщает польский телеканал TVP3. Подозреваемый стремился избежать присутствия представителей масс-медиа в зале суда, поэтому рассмотрение дела проходило за закрытыми дверями, как сообщает DW.

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"Прокуратура Австрии указала, что в этой стране в отношении этого лица ведется досудебное расследование, в рамках которого ему вменяют совершение военного преступления на территории восточной Украины и преступление, связанное с наркотиками", - сообщил пресс-секретарь окружного суда в Люблине судья Дариуш Абрамович.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры австрийского города Винер-Нойштадта об экстрадиции Беньямина Ф., который является гражданином Австрии. Подозреваемый должен быть выдан в руки австрийского правосудия не позднее 26 июня.

Сообщается, что его задержании польскими пограничниками стало возможным также и благодаря усилению процедуры пограничных проверок граждан ЕС, которая действует с 7 апреля - данные каждого, кто пересекает границу шенгенской зоны проверяют в национальной и общеевропейской базах данных. Беньямин Ф. в субботу, 30 апреля, пытался попасть из Польши в Украину через КПП Дорогуск.