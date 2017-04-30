В Польше задержали австрийца по подозрению в совершении преступлений на Донбассе

17:56, 30 апреля 2017
Мир
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Задержанному вменяют участие в боевых действиях на стороне сепаратистов Донбасса, а также убийство многих раненых и военнопленных украинских воинов.

Задержание стало возможным благодаря введению усиленного контроля, осуществляемого на внешних границах ЕС / Фото УНИАН

В Польше на пограничном пункте "Дорогуск-Ягодин" в ночь с 26 на 27 апреля пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, издевательствах и убийстве украинских военнопленных. Об этом сообщает 112, ссылаясь на Onet.pl.

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"Иностранец разыскивается по подозрению в участии в вооруженном конфликте в восточной части Украины, где он, вероятно, убивал раненых и пленных, в качестве члена одной из противоборствующих групп", - заявил пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий.

Пока австриец остается в распоряжении польского правосудия, его ожидает процедура экстрадиции в Австрию.

Он подчеркнул, что задержание стало возможным благодаря введению усиленного контроля, осуществляемого на внешних границах ЕС.

Сеницкий также отметил, что это первый случай, когда на польско-украинской границе задержан подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

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Теги: #задержание#боевик#Польща