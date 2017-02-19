Иракские военные сообщили жителям Мосула о скором наступлении
Самолеты ВВС Ирака разбросали миллионы листовок над западной частью Мосула, в которых сообщалось о скором наступлении армии на оставшиеся под контролем террористов районы города.
Самолеты ВВС Ирака разбросали миллионы листовок над западной частью Мосула, в которых жителям сообщалось о скором наступлении армии на оставшиеся под контролем боевиков "Исламского государства" районы города, сообщает РБК.
В листовках также содержится призыв террористам сложить оружие и сдаться.
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Операция по освобождению Мосула началась в конце прошлого года. В течение нескольких недель иракским военнослужащим, поддерживаемым авиацией антитеррористической коалиции, удалось занять восточные районы и ликвидировать очаги сопротивления боевиков на восточном берегу реки Тигр, делящей Мосул на две части.
Боевики ИГ без боя взяли Мосул несколько лет назад и провозгласили его столицей своего "халифата" на территории Ирака.
В субботу представители американского командования сообщили об уничтожении больничного комплекса в западном Мосуле, в котором предположительно находился командный центр ИГ.