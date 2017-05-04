В Сомали охрана главного финконтролера убила министра

В Могадишо охрана главы главного финансового контролера Сомали убила министра гражданского строительства, открыв огонь по его машине, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Перестрелка произошла около президентского дворца вечером 3 мая. Пострадал ли кто-то еще в результате происшествия, не сообщается.

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По данным полиции, автомобиль министра приблизился к машине финансового контролера и стал ехать за ней. Телохранители последнего начали стрелять, охрана министра открыла ответный огонь. Что именно спровоцировало стрельбу, неизвестно.

31-летний министр гражданского строительства Аббас Абдуллахи был самым молодым членом правительства Сомали. Он провел большую часть жизни в Кении, где жил в лагере для беженцев, и вернулся в Сомали в 2011 году. Осенью 2016 года он был избран в парламент, а в марте занял пост министра.