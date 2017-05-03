В сети появились фото развернутого противоракетного комплекса США в Южной Корее

09:11, 03 мая 2017
Мир
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Комплексы разместили в связи с угрозой ракетного удара со стороны КНДР.

Системы разместили в южнокорейском городе Сончжу / twitter.com/CT_operative

В сети появились фото системы противоракетной обороны THAAD, который США развернули в Южной Корее в связи с угрозой ракетного удара со стороны КНДР. Фотографии опубликовал в своем Twitter пользователь Aldin.

Отмечается, что американские системы разместили в городе Сончжу в Южной Корее.

Как сообщал УНИАН ранее, возможности пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD перехватывать северокорейские ракеты пока являются ограниченными, заявили в Пентагоне.

На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев. Американские военные объявили о прибытии системы в Южную Корею в начале марта на следующий день после того, как Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты.

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Теги: #удар КНДР#системы противоракетной обороны THAAD