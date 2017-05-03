В парламенте Македонии нашли самодельную взрывчатку

В парламенте Македонии охранник обнаружил самодельное взрывное устройство вчера около 17.30 по местному времени.

Как пишет издание Новая Македония, случай подтвердили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Правоохранители отметили, что взрывчатка оказалась фейерверком с фитилем, который был связан клейкой лентой с большим газовым баллоном для наполнения зажигалок.

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Издание отмечает, что взрывное устройство нашли во время постоянного осмотра первого этажа парламента.

Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в столице Македонии Скопье обострился политический кризис, когда толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.

Протестующие выступали против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери. Около 200 человек проникли сначала в фойе здания, а потом и в зал заседаний. Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.