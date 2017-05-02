Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как передает ТАСС, Меркель и Путин намерены обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских договоренностей.

Согласно сообщению, встреча состоится в рамках подготовки к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в июле текущего года. Ожидается, что в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

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Как сообщал УНИАН, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявлял, что помимо обсуждения вопросов, связанных с саммитом G20, Меркель и Путин намерены обсудить «текущие вызовы международной политики, такие как конфликт в Украине и война в Сирии».

Переговоры в Сочи пройдут в два раунда, между которыми канцлер Германии и президент РФ дадут совместную пресс-конференцию.

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В декабре 2016 года Германия взяла на себя председательство в G20, в состав которой входят страны с самыми мощными экономиками мира, в том числе новые индустриальные страны. На саммит G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, приедут главы государств и правительств стран - участниц группы, включая президентов США и РФ Дональда Трампа и Путина.

Последний раз Меркель посещала Россию в мае 2015 года для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине окончания Второй мировой войны. С того времени ее контакты с Путиным в основном сводились к телефонным разговорам, а также ко встречам во время международных саммитов и в "нормандском формате".