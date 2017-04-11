Словакия поддерживает Украину в интерпритации "Минска": сначала безопасность, потом политика

Министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявляет о поддержке Минских соглашений и «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным, Венгрии -Петером Сийярто и Чехии - Любомиром Заоралеком.

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«Что касается «дорожной карты», то Минские соглашения являются единственным планом, который есть, и мы верим, что это хорошая основа для того, чтобы найти решение ситуации, сложившейся в восточной части Украины», - заявил Лайчак.

Вместе с тем он констатировал, что за год было реализовано не много мероприятий, предусмотренных этими соглашениями.

Лайчак подчеркнул необходимость одной интерпретации того, что было согласовано в Минске.

«Я знаю, что Павел (Климкин – УІНАН) на своем уровне, и также лидеры стран («нормандского формата» - УНИАН) пытаются согласовать последовательность шагов. Логично, что первым должен быть шаг, связанный с безопасностью: отвод тяжелого вооружения, разведение (войск – УНИАН) от линии соприкосновения, обмен пленными и продолжение в этой логике, и переход к политическим аспектам», - отметил министр.

«Я не думаю, что стоит спекулировать на формате (переговоров)... Мы должны направлять все влияние, которое у нас есть, на поддержку «нормандского формата» и полную имплементацию Минских соглашений», - заявил Лайчак.

Глава МИД Словацкой Республики выразил надежду, что ЕС будет «более активным» во время переговоров в «нормандском формате».

«Потому что Украина является европейской страной, ближайшим соседом, страной, которая решила принять европейские ценности и европейские стандарты, и я надеюсь, что Евросоюз сможет показать себя лидером», - заявил он.