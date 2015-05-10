Меркель в Москве встретилась с Путиным (фото)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву.

Как сообщает РИА Новости, Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят на переговорах в Кремле двусторонние отношения и выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.

Об итогах встречи они расскажут на пресс-конференции, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Путин вместе с прибывшей уже в Москву канцлером Германии Ангелой Меркель совместно возложат цветы (к могиле Неизвестного солдата), затем в Кремле у них состоится беседа, которая продолжится в формате рабочего завтрака. По итогам этих переговоров Путин и Меркель проведут совместную пресс-конференцию", - сказал Песков.

"В первую очередь, наверное, двусторонние российско-германские отношения, это и отношения России с Евросоюзом и, конечно, ситуация с реализацией Минских договоренностей", - отметил он.