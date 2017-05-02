Госдеп США предупреждает об угрозе терактов в Европе

Госдепартамент США в понедельник опубликовал предупреждение для граждан страны об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохранении угрозы террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", - говорится в документе.

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В ведомстве отметили, что последние теракты во Франции, Швеции и Великобритании продемонстрировали возможность "Аль-Каиды" и "Исламского государства" планировать и осуществлять нападения в Европе.

В ведомстве также напоминают, что те кто "симпатизируют террористам" или "саморадикализованные экстремисты" могут совершить атаки без предупреждения или "почти без предупреждения". Совершая нападение террористы могут использовать как взрывчатку и огнестрельное оружие, так и транспортные средства и холодное оружие.

В связи с угрозой, дипломаты попросили сограждан внимательно следить за новостями, публикуемыми в СМИ и на сайтах региональных представительства США, а также следовать инструкциям местных властей.