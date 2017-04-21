Исламисты назвали имя напавшего на полицейских в центре Парижа - Reuters

Террористическая группировка «Исламское Государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа в четверг.

Как сообщает информационное агентство исламистов Amaq, нападавшего звали Абу Юсиф аль-Бельгики (Abu Yousif al-Belgiki), передает Reuters.

Источники в полиции агентства Reuters заявили, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Французские телеканалы сообщили, что это был 39-летний француз, ранее известный насильственными преступлениями.

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Как сообщал УНИАН, неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате как минимум один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

Нападавший был убит полицией огнем в ответ. Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова.

Французская прокуратура начала антитеррористическое расследование.