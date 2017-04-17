Wikipedia отказалась называть Эрдогана "диктатором"

После того, как стали известны результаты референдума об изменениях в конституцию, усиливающих власть Реджепа Эрдогана, один из пользователей интернет-энциклопедии Wikipedia решил громко заявить о своем мнении по этому поводу. В первом предложении статьи в Wikipedia об Эрдогане слово «президент» было заменено на «диктатор». Над фото Эрдогана в английской версии также остается отметка «его превосходительство». Об этом сообщает «Немецкая волна».

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Скриншоты со страницы бытро распространились по соцсетям, несмотря на то, что команда «Википедии» удалила это изменение и закрыла статью от редактирования незарегистрированными пользователями на неделю.

Someone has changed #Erdogan's title to "dictator" on his Wikipedia page #Turkeyreferendumpic.twitter.com/z0tZ0w96d6 — Francisco Perez (@FranciscoJPGz) April 16, 2017

Как сообщалось,на референдуме 16 апреля изменения в турецкую конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.