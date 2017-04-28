Немецкий парламент выступил за частичный запрет паранджи

Члены нижней палаты немецкого Бундестага проголосовали за закон, который частично запрещает ношение паранджи. Об этом сообщает ВВС.

Запрет на ношение паранджи и другой мусульманской одежды, закрывающей лицо, распространяется на государственных служащих, судей и солдат.

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Кроме того, закон предписывает женщине, независимо от рода деятельности показывать лицо, если органы правопорядка пытаются установить ее личность, например, при проверке документов. При необходимости они будут иметь право заставить женщину открыть лицо.

Теперь закон еще должна одобрить верхняя палата немецкого парламента.

Отметим, что правые партии Германии пытались протащить полном запрете паранджи в публичных местах.