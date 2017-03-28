Австрия запрещает носить паранджу в общественных местах

В Австрии вводится запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, полностью закрывающих тело и/или лицо, таких как паранджа и никаб. Этот запрет относится к пакету мер по интеграции беженцев, который во вторник, 28 марта, одобрило правительство страны, как сообщает DW.

Согласно этой программе, в стране запрещается раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана.

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Кроме того, беженцы и искатели убежища с высокими шансами на получение такого статуса будут обязаны в течение года посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о ценности австрийского общества. Также беженцам придется присоединится к общественным работам без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет сокращена социальная помощь.

По мнению министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца, ответственного также за интеграцию, таким образом беженцы смогут завоевать уважение австрийского общества. При этом уже через три месяца после подачи заявки на получение статуса беженца искатели убежища получат право устраиваться на работу. Правительство рассчитывает, что интеграционные мероприятия обойдутся австрийской государству в 200 миллионов евро до конца 2018 года.