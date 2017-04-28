В Македонии полиция применила против протестующих светошумовые гранаты

Македонская полиция применила против находящихся перед парламентом республики демонстрантов светошумовые гранаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По их данным, спецсредства сотрудники правоохранительных органов использовали, в том числе, для того, чтобы "расчистить путь" и дать возможность подъехать к зданию македонского собрания машинам скорой помощи.

Эту информацию, по данным Reuters, уже подтвердил министр внутренних дел временного правительства Македонии Агим Нухиу. "Мы приказали полиции использовать все меры, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль внутри и вне парламента", - приводит его слова агентство.

Светошумовые гранаты македонские работники правопорядка, как уточнил Нухиу, использовали для того, чтобы "позволить провести эвакуацию депутатов".

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В настоящий момент к зданию Собрания Республики Македония, как сообщает местное агентство MINA, прибыли более 200 полицейских. Из занятого демонстрантами парламента, по его информации, уже эвакуированы 30 депутатов, еще 80 парламентариев остаются в помещении.

У парламента, как замечает MINA, до сих пор находятся "тысячи" демонстрантов. В результате их столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 10 полицейских. Все они, по данным агентства, пытались помешать проходу протестующих в здание македонского собрания.

Также внутри парламента сотрудники правоохранительных органов, как пишет MINA, применили против ворвавшихся в здание митингующих слезоточивый газ.

К гражданам Македонии, по информации агентства, в 22:00 по местному времени обратился президент республики Георгий Иванов. В своем послании он, как поясняет MINA, потребовал соблюдения в стране "спокойствия и порядка". 28 апреля политик также пригласил в свой кабине лидеров всех партий для обсуждения ситуации.