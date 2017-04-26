Почти половина россиян хотят отставки Медведева после расследования Навального "Он вам не Димон"

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку главы правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского опроса "Левада-центра".

«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса, проведенного 7–10 апреля.

С мая прошлого года доверие к премьеру РФ постепенно падало. Так, 14% «полностью доверяли» премьеру РФ в мае 2016 года и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» Медведеву опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года.

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В то же время выросло число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства РФ — с 14 до 19% соответственно.

За последние годы респонденты также чаще выражают негативное отношение к премьеру. Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к Медведеву (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го).

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Рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», сказал РБК социолог "Левада-центра" Степан Гончаров. По его словам, ​респонденты также приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Как известно, по данным, полученным командой Навального, связанные с Медведевым фонды получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.