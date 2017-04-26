США ускоряют размещение системы ПРО в Южной Корее

На фоне напряженности в отношениях с Северной Кореей, Соединенные Штаты Америки ускорят строительство системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее. Некоторые составные части современного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) были переправлены на юг страны. Об этом сообщило министерство обороны в Сеуле, передает DW.

Предполагается, что система ПРО будет полностью готова к концу 2017 года. "Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении военного ведомства, которое цитирует агентство Reuters.

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В Китае раскритиковали развертывание системы ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия. Против развертывания системы ПРО в Южной Корее также высказалась Россия.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама, не исключив при этом и военного вмешательства.