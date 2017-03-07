США разворачивают систему ПРО в Южной Корее для защиты от КНДР

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах, передает Русская служба ВВС.

Решение о развертывании этой системы на территории Республики Корея было принято в июле 2016 года, однако о сроках до сих пор точно ничего не было известно - сообщалось лишь, что развертывание должно состояться до конца 2017 года.

В заявлении Тихоокеанского командования США говорится, что размещение связано с ускорением северокорейской программы ядерных испытаний и ракетных пусков, включая последний, который состоялся в понедельник 6 марта.

Планы США развернуть THAAD в Южной Корее вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину.

В заявлении Тихоокеанского командования, между тем, говорится, что это исключительно оборонительное вооружение, которое предназначено для защиты США и их союзников.

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Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия на заключительном этапе их траектории. Ее ракеты-перехватчики уничтожают цель не с помощью боеголовки, начиненной поражающими элементами, а прямым столкновением, что увеличивает эффективность боеприпаса.

Дальность действия этой системы - до 200 км. Она способна поражать цели на высотах более 150 км.

Как известно, КНДР 6 марта запустила четыре ракеты со своего западного побережья в направлении Японского моря. Они пролетели около 1 тысячи км, три из них упали в японскую исключительную экономическую зону. В Северной Корее запуски ракет назвали "отработкой ударов по базам США". После этого заявления США и Япония при участии Южной Корее попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.