Протесты в Венесуэле: количество жертв достигло 24 человек

Протесты в Венесуэле, направленные против президента страны Николаса Мадуро, в понедельник, 24 апреля, вновь привели к жертвам. По данным генеральной прокуратуры, накануне во время противостояния погибли еще три человека, передает DW.

Один из погибших, который был застрелен в городе Мерида, был сторонником правительства Мадуро. Еще один протестующий принимал участие в акции на стороне противников правительства и был убит в Баринасе. Оба города расположены на западе страны.

Таким образом общее число жертв протестных акций в Венесуэле, которые не утихают в течение последнего месяца, достигло 24 человек, сотни людей за время противостояния получили ранения.

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24 апреля Мадуро объявил, что готов провести ранее отложенные местные выборы, не назвав при этом конкретных сроков. Президент Венесуэлы также высказался за возобновление диалога между правительством и оппозицией. Переговоры, которые проводились при посредничестве Ватикана, в декабре прошлого года завершились ничем. При этом в правительстве категорически исключили вероятность досрочных президентских выборов.

Уже несколько месяцев Венесуэла находится в глубоком политическом кризисе. Консервативная и правая оппозиция обвиняют главу государства в серьезных экономических проблемах и требуют проведения референдума об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году.