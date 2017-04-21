В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 200 человек

Во время акций протеста в Венесуэле пострадали 223 человека. Об этом сообщили представители оппозиционного объединения «Круглый стол демократического единства», передает газета El Nacional.

Депутат Мариальберт Барриос также сообщил изданию, что в ходе акций 19 и 20 апреля были задержаны 585 человек, пишет РБК.

Участники протестных акций обвиняют президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти в стране и требуют его отставки. После начала протестов на улицы Венесуэлы вышли сторонники лидера страны. Между политическими противниками возникли столкновения, которые привели к гибели трех человек.