Ле Пен обещает защитить Францию от "неудержимой глобализации"

23:44, 23 апреля 2017
Мир
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Ле Пен призвала французских избирателей избавиться от оков "высокомерной элиты".

REUTERS

Кандидат в президенты Франции от движения "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале, пообещала защитить свою страну от "неудержимой глобализации", сообщает Reuters.

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"Этот результат - исторический, и он налагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость", - заявила Ле Пен.

"Главное, что поставлено на кон на этих выборах - это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации", - добавила она, призывая французских избирателей избавиться от оков "высокомерной элиты".

Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.

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Теги: #Ле Пен#выборы во Франции