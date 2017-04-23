Ле Пен обещает защитить Францию от "неудержимой глобализации"

Кандидат в президенты Франции от движения "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале, пообещала защитить свою страну от "неудержимой глобализации", сообщает Reuters.

Читайте также"Нет другого выбора": Фийон заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре

"Этот результат - исторический, и он налагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость", - заявила Ле Пен.

"Главное, что поставлено на кон на этих выборах - это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации", - добавила она, призывая французских избирателей избавиться от оков "высокомерной элиты".

Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.