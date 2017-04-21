Ле Пен призвала немедленно возобновить пограничный контроль во Франции

Кандидат в президенты Франции от ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен заявила о необходимости немедленного возобновления пограничного контроля на границах страны на постоянной основе, как сообщает Reuters .

Комментируя убийство полицейского 20 апреля в Париже, Ле Пен заявила, что также необходимо выслать всех иностранцев, находящихся в контрольных списках разведывательных служб.

Читайте такжеОдин из лидеров президентской гонки во Франции призвал приостановить кампанию

В частности, Ле Пен призвала действующее правительство немедленно осуществить эти мероприятия.

Напомним, вечером в четверг, 20 апреля, неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Парижа, в результате чего один из правоохранителей погиб.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Позже бельгийским властям сдался подозреваемый в нападения на французских правоохранителей, мужчина добровольно пришел в отделение полиции Антверпена.