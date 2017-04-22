В США к 27 годам тюрьмы приговорили сына депутата Госдумы России за кибермошенничество

В США Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле вынес приговор гражданину России, сыну депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роману, который обвиняется в причастности к банковскому кибермошенничеству, ущерб от которого оценивается в $ 170 млн. Об этом сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что 32-летнего россиянина приговорили к 27 годам лишения свободы.

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Сам Селезнев после вынесения приговора судьей заявил, что дело против него политически мотивировано, себя назвал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Его отец Валерий Селезнев назвал вынесенный приговор «решенным» и не считает, что в деле есть вина его сына.

Как сообщал УНИАН ранее, суд в штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера Сергея Вовненка к 41 месяцу тюремного заключения за кражу данных с кредитных карточек.