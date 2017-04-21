В ФСБ заявили, что на их здание в Хабаровске напал 18-летний неонацист

В России ФСБ заявляет, что установила личность нападавшего на управление ФСБ в Хабаровске. По предварительным данным, он принадлежал к одной из неонацистских группировок. Об этом пишет «Meduza» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ

«Личность, совершившая преступление в Хабаровске установлена - это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения», - сообщили в ЦОС.

Версии мотивов нападения в ФСБ пока выдвигать не стали.

Как сообщал УНИАН ранее, в российском городе Хабаровск напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой службе. Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной. Нападающего убили.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по людям, которые находились в приемной", - сообщили в ЦОС ФСБ России.