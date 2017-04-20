"Томагавки" Трампа заставили Асада переместить свою боевую авиацию к военной базе России - CNN
Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат.
Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США.
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах.
Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты, пишет "ЕвроПравда".
Правительство переместил свои самолеты поближе к российской базы Хмеймим в Латакии.
Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.
По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".
В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.