Die Welt: Скудная победа Эрдогана делает его еще более непредсказуемым

Об этом пишут Анне Кунц и Биргер Николай в статье "Скудная победа Эрдогана делает его еще более непредсказуемым", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

После скудной победы на референдуме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считается частично побежденным. "Президент Турции провел референдум о переходе к президентской системе не с позиции силы", - сказал Михаэль Хютераэтер, руководитель Института немецкой экономики (IW) в Кельне.

Внешнеполитически он изолирован и считает себя вынужденным подавлять парламентскую и внепарламентскую оппозицию в стране. "Кроме того, он уже давно столкнулся с существенным сопротивлением в турецкой экономике", - говорит Хютер.

Но это делает его еще более непредсказуемым. "Если бы Эрдоган победил на референдуме с более веским большинством голосов, ему было бы легче провести важные и необходимые реформы", - сказал эксперт по Турции Себастиан Калфелд из компании DWS. Теперь совершенно неясно, что он планирует делать дальше. Но эксперты опасаются, что он навредит экономике.

Несущественное большинство турок проголосовало за президентскую систему, которая объединит всю власть в руках главы государства. Но такую властную позицию Эрдоган сможет получить только после выборов. Однако, пока он опасается их проводить из-за сложной победы на референдуме.

Количество инвестиций резко снизилось

"Результат референдума беспокоит меня", - сказал Дитер Кемпф, президент Федерации немецкой промышленности (BDI). Турция после этого еще больше отдаляется от европейских ценностей. Ради экономических интересов своей страны, президент Турции должен позаботиться о сохранении доверия европейских партнеров.

В последние месяцы своей популистской политикой Эрдоган разозлил многие немецкие компании. "Это вызвало много неопределенности, которая привела к трудностям с инвестициями иностранных компаний, многие решения были отложены", - сказал Антон Бёрнер, президент Федерации опта, внешней торговли и услуг (BGA). Многие изменения в администрации также привели к неопределенности и повлияли на повседневную работу, говорит Бёрнер. Прямые иностранные инвестиции сократились почти на треть еще в прошлом году.

"Из-за высоких затрат на рабочую силу Турция стала менее привлекательной для инвесторов", - говорит Калфельд из DWS. Эрдоган поднял минимальную заработную плату на 35 процентов – не в последнюю очередь для того, чтобы выслужиться перед избирателями. Это ускорило инфляцию и рост безработицы. Здесь, Эрдоган также пытался противодействовать, привлекая рабочих в проекты в строительной отрасли. Но, по словам Калфельда, это не создает устойчивого экономического роста.

"На этом фоне, именно в интересах Турции сейчас вернуться к политике, которая способствует росту", - сказал Бёрнер. Кроме того, он призвал обеспечить правовую безопасность в стране. Поскольку это главное условие для экономических отношений и, в частности, для того, чтобы компании инвестировали в Турции.

Для Турции, Германия является наиболее важным рынком сбыта, а в сфере импорта Германия находится на втором месте. Для немецкой экономики важно, чтобы ситуация в Турции стабилизировалась, и чтобы были созданы надежные условия для ведения бизнеса", - сказал управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен. "Только так можно преодолеть возникшую неопределенность".

Но на это мало надежды. По словам Калфельда, реакция Эрдогана на сложную победу на референдуме непредсказуема – по меньшей мере, с точки зрения инвесторов. У компаний, которые уже давно представлены на рынке, нет другого выбора, кроме ожидания. "Мы не планируем менять нашу инвестиционную политику в отношении Турции", - сказал представитель Deutsche Post.

Страна по-прежнему остается привлекательным и важным рынком для компании, которая работает там со своей дочерней компанией DHL, в частности в сфере отправки посылок. В долгосрочной перспективе, компания "Deutsche Post" дает положительный прогноз для турецкой экономики, сказал пресс-секретарь.

Tchibo не отказывается от своих планов

Уже более 35 лет компания представлена на турецком рынке. В последние годы во всех трех отраслях DHL – экспресс-доставка, перевозка грузов и хранение – выросли объемы и доходы. Недавно компания объявила, что к 2019 году планирует инвестировать дополнительно 100 млн евро для расширения бизнеса в Турции.

Кроме того, компания из Гамбурга Tchibo располагает 50 филиалами в городах Стамбул, Анкара и Измир. Около 500 человек работают в компании Tchibo в Турции. По словам представителя компании, инцидентов или случаев враждебности до сих пор не было.

Сокращать свою деятельность Tchibo не хочет. "Мы не планируем изменять нашу деятельность в Турции", - сказал пресс-секретарь. В конце прошлого года, кофейная компания также заключила договор о сотрудничестве с одной из крупнейших сетей розничной торговли в Турции, сетью супермаркетов "Migros" (общие корни с швейцарской сетью супермаркетов), и теперь продукция компании представлена на полках в 1300 магазинах.