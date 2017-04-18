В Турции противники реформы выходят на улицы своих городов

В Турции противники реформы, инициированной президентом Реджепом Эрдоганом, выходят в это время на улицы своих городов. В Стамбуле собрался многотысячный митинг.

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Как сообщает ТСН, люди заявляют о массовых фальсификациях во время референдума, по результатам которого действующий глава государства получит неограниченные полномочия.

Также о фальсификации заявляют представители оппозиционных партий.

Как сообщалось, 51% жителей Турции одобрили конституционные изменения. В ОБСЕ заявили, что волеизъявление было проведено в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Избиратели не получали непредвзятой информации об основных аспектах реформы. Негативный эффект имело также ограничение основных свобод.