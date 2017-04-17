Россияне резко охладели к Дональду Трампу и США в целом – социологи

За последний месяц отношение россиян к американскому президенту Дональду Трампу и США заметно ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Социологи выяснили, что к президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%.

«В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже», – говорится в сообщении.

Российско-американские отношения, по мнению россиян, в последний месяц, ухудшились: если в марте с.г. соответствующий индекс был равен -45 п., то в апреле -68 п.

«Большинство опрошенных дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными», - сообщили во ВЦИОМ.

Социологи отметили, что вооруженное столкновение России с США и НАТО большинству граждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.

Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня – 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11-12 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.