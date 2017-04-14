Агрессия России в Украине является основной причиной укрепления обороны в Европе: Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной причиной укрепления коллективной обороны НАТО в Европе является агрессия России в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в США.

По его словам, ситуация в Украине подрывает всю идею относительно правил поддержания мира и стабильности в Европе.

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"Незаконная аннексия Крыма, поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины, дальнейшая дестабилизация на востоке Украины - это главные причины, почему НАТО укрепляет коллективную оборону в Европе, для того, чтобы ни один союзник по НАТО не испытывал того, что Украина несет с Россией с 2014 года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивал, что стратегия Альянса по сдерживанию внешних угроз не была причиной военного вторжения Российской Федерации в Украину. Говоря о соблюдении Альянсом подхода в сдерживании любых действий, которые могут стать угрозой для НАТО извне, он напомнил, что сначала Россия использовала военную силу против Украины.