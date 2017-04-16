КНДР провела неудачный запуск новой ракеты - Reuters

КНДР попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных передает Reuters.

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По их информации, запуск осуществлялся в районе города Синпхо. "Северная Корея пыталась провести сегодня утром запуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо, однако попытка была неудачной", - приводит агентство Ренхап заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Тип ракеты, которую КНДР пыталась запустить, устанавливается.

Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась еще на старте. "Ракета взорвалась практически сразу", - заявил представитель Тихоокеанского командования ВМС США Дэйв Бенам.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея в субботу, вероятно, продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) во время крупномасштабного военного парада в Пхеньяне на фоне повышения военной напряженности на полуострове.