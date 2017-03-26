В Мосуле погибли по меньшей мере 100 гражданских из-за авиаудара коалиции

В иракском городе Мосул в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более ста человек. Также авиаударом, который был нанесен 23 марта, были разрушены три здания, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в Багдаде уже сообщили, что авиаудар был нанесен по запросу Ирака. Местные военные получили сведения, что на трех зданиях, которые стали целью налета, разместились снайперы. О том, что в подвалах домов могут прятаться мирные жители, в Багдаде не знали.

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В связи с гибелью мирных жителей командование США начало расследование. В Пентагоне утверждают, что это мог быть и авиаудар коалиции, и теракт боевиков «Исламского государства», и обещают представить более полные данные позже.

По разным данным, общее число жертв авианалета может достигать от 150 до 200 человек.

Как сообщал УНИАН ранее, иракские силы заявили, что захватили два ключевых районы во время наступления на позиции боевиков ІДІЛ в западной части Мосула

Отмечается, что армия Ирака взяла под контроль 40% территории города Мосул. Боевиков "Исламского государства", которые остались в нем, полностью оцеплен. Кроме того, иракская армия контролирует все дороги, по которым можно выехать из Мосула.