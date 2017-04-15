Китай прекратил воздушное сообщение с КНДР

Национальная авиакомпания Китая Air China приостановила полеты из Пекина в столицу Северной Кореи Пхеньян, пишет South China Morning Post.

Однако причина прекращения авиарейсов не сообщается.

Читайте такжеСША готовы ударить "Томагавками" по КНДР - СМИ

При этом заявление о прекращении полетов последовало после слов главы МИД Китая о том, что эскалация конфликта США и Северной Кореи "может состояться в любой момент". Он отметил, что в войне США и КНДР не будет победителей.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея выступила с рядом заявлений, в которых пригрозила Соединенным Штатам и их союзникам в регионе, в первую очередь Южной Корее, опережающими ударами в случае, как заявили в Пхеньяне, продолжение американских «провокаций».