Напряжение на Корейском полуострове нарастает: КНДР пригрозила США упреждающими ударами

Северная Корея выступила с рядом заявлений, в которых пригрозила Соединенным Штатам Америки и их союзникам в регионе, в первую очередь Южной Корее, упреждающими ударами в случае, как заявили в Пхеньяне, продолжения американских «провокаций».

Как сообщает Радио Свобода, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рёль заявил, что его страна «полностью готова справиться с любой угрозой со стороны США, и добавил: «Если США начнут свои безрассудные военные маневры, мы будем противодействовать им упреждающим ударом. Мы уже имеем мощное ядерное средство сдерживания и, конечно, не будем сидеть сложа руки перед возможным ударом США».

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Он заявил, что политика нынешней администрации США в отношении его страны стала «более порочной и агрессивной», чем при предыдущей администрации, и отметил, обращаясь к США: «Мы готовы пойти на войну, если они выберут ее».

В Генеральном штабе Корейской народной армии также заявили, что «все наглые политические, экономические и военные провокационные происки, связанные с враждебной политикой США, будут последовательно раздавлены самыми решительными контрмерами нашей армии и народа». Как говорится в заявлении представителя Генштаба, эти «самые решительные контрмеры в отношении США и их сателлитов будут беспощадным разрушительным наказанием, которое не позволит агрессору выжить».

Пхеньян заявил, что такие удары могут быть нанесены по базам США в Южной Корее, по резиденции президента Южной Кореи в Сеуле, а также по авианосцу США «Карл Винсон», который сейчас направляется к корейским берегам.

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Заявления прозвучали накануне «Дня Солнца» в субботу – так в Северной Корее называют официальную дату дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, которое является одним из главных государственных праздников.

Накануне президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» – как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию". В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов из других государств.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина сообщить лидеру КНДР Ким Чен Ыну о том, что «в США есть не только авианосцы, но и атомные подводные лодки».