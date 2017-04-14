В Иерусалиме мужчина в трамвае нанес смертельные ножевые ранения британской студентке (фото, видео)

В центре Иерусалима вооруженный ножом мужчина напал на девушку в возрасте 23 лет, туристку из Великобритании, студентку.

Об этом сообщает "9 канал".

Согласно предварительной информации, это произошло в 12:50 в одном из вагонов иерусалимского трамвая в районе Площади ЦАХАЛа, недалеко от Мусорных ворот Старого города.

По сообщению службы "Скорой помощи", до того, как нападавшего успели обезвредить, он нанес девушке несколько ножевых ранений.

Состояние раненой при поступлении в больницу оценивалось как критическое. Однако, несмотря на все усилия врачей, та вскоре скончалась.

При экстренном торможении состава пострадала беременная женщина. Также сообщается о мужчине, повредившем ногу во время эвакуации из вагона.