В Петербурге возле библиотеки произошел взрыв: подростку оторвало руку (фото)

В Санкт-Петербурге около библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников учреждения.

По сообщению издания,взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. На данный момент его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

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По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

Как сообщал УНИАН ранее, возле автобуса футболистов "Боруссии" перед матчем ЛЧ произошел взрыв, пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра.