Большая пенная вечеринка: в Таиланде празднуют местный Новый год (фоторепортаж)
Тайский Новый год, известный как Сонгкран, в этом году приходится на 13-15 апреля. Вот так этот праздник отмечают в Бангкоке.
В Таиланде с 13 по 15 апреля празднуют Сонгкран, или тайский Новый год, который считается буддийским семейным праздником.
В этот день принято подносить изысканные блюда буддийским монахам в знак уважения к буддийской философии. При этом статую Будды принято омывать чистой водой с лепестками роз и жасмином.
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В то же время тайская молодежь в этот день традиционно обливает друг друга водой и пеной, и таким образом улицы городов иногда превращаются в настоящие пенные реки.
Водный фестиваль также привлекает многочисленных туристов.
В частности, в фоторепортаже Reuters собраны фото с празднования Сонгкрана в Бангкоке.
Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде нашли новую популяцию тигров.