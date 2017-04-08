Баскская сепаратистская организация ЕТА сложила оружие 8 апреля, что официально символизирует завершение вооруженной кампании продолжительностью около полувека.

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Представитель ЕТА Мишель Табиана заявил во французском городе Байон, что группировка показала французским властям тайник, который включал 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов, передает «Радио Свобода».

ЕТА объявила постоянное прекращение огня в 2011 году, но до сих пор не отказалась от оружия как инструмента для достижения цели – независимого баскского государства.

Организация ЕТА была основана в 1959 году басками, которые считали свою политику и культуру подавленными испанским диктатором Франсиско Франко. За время вооруженной борьбы за право основать свое собственное государство на севере Испании и юго-западе Франции были убиты более 800 человек.

Разоружения ЕTA (Euskadi Ta Askatasuna, в переводе – «Страна басков и свобода») завершает эпоху политического насилия, которое на протяжении десятилетий угрожало всей Западной Европе.

ЕTA была классифицирована как террористическая организация властью Испании, Великобритании, Франции, Европейского Союза и США.